Kreuzfahrtschiffe liegen in Neuss fest Luxusliner im Hafen-Dock

Der Neusser Hafen ist auch für Personenschiffe ein populäres Ziel. Alleine im Hafenbecken II liegen derzeit vier luxuriöse Fluss-Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Aber kein einziger Fahrgast ging in Neuss von Bord. Denn die großen Passagierdampfer „verkrümeln“ sich gerne nach Neuss, wenn auf dem Rhein gerade kein Geld zu verdienen ist. In Coronazeiten war das so, im Winter ist das so – aber auch bei Hochwasser. Denn Neuss, sagt Tim Gorges, liegt „ab vom Strom“.