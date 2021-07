Abschlussarbeiten : Floristik-Auszubildende der IHK laden zur blumigen Zeitreise

Die Floristikmeisterin aus Neuss beurteilt eine Arbeit. Foto: Maximilien Braun

Ein florales Vergnügen bietet das Deutsche Keramikmuseum in Düsseldorf an diesem Wochenende: Denn die Ausstellung „Blumen in Barock, Renaissance, Jugendstil, Moderne“ im Hetjens, Schulstraße 4, verspricht eine blumige Zeitreise.

Sieben Auszubildende im Fach Floristik der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf haben in Kooperation mit dem Fachverband Deutscher Floristen und dem Museum am Donnerstag ihre Abschlussprüfung absolviert. Die Werkstücke werden nun in den Fayenceräumen des Palais Nesselrode, wenige Minuten vom Düsseldorfer Rheinufer entfernt, präsentiert. „Anzufertigen war eine Pflanzschale, ein Gesteck und ein Blumenstrauß. Zudem gab es eine sogenannte komplexe Prüfungsaufgabe,“ erklärt Simone Bunse, selbständige Floristmeisterin aus Neuss und Mitglied des Prüfungsausschusses. Das Wunschthema für die letztgenannte Aufgabe – zur Wahl standen die Bereiche Trauer, Hochzeit, Altar- oder Raumschmuck – konnten die Absolventen schon vor einigen Wochen einreichen und bei einem ersten Prüfungstermin vor drei Wochen beginnen.„Sie fertigen eine Skizze und Kalkulation an und führen dann ein Verkaufsgespräch. Die praktische Umsetzung erfolgt dann auch im Hetjens-Museum am zweiten Prüfungstag.“

Der Innenhof des historischen Gebäudes gleicht einem Blumenmeer, denn dort haben die angehenden Floristen ihre Arbeitsplätze aufgebaut. Die Blumen wurden von ihren Ausbildungsbetrieben am frühen Morgen angeliefert. Für die klar formulierten Aufgaben hatten die Prüflinge je 30 bis 40 Minuten Zeit, die komplexe Arbeit mussten sie in 90 Minuten vorzeigen. Die Einordnung in die Epoche wird in einer selbstverfassten Beschreibung des Werks noch einmal genauer definiert. So mussten die Gestecke zum Beispiel passend zu einem bekannten, historischen Gefäß gesteckt werden. Mit einem Foto des gewählten Stücks vor der eigentlichen Vase entstehen so echte Kunstwerke.