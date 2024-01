Ausstellung in Neuss Werke im Kunstraum wollen Hierarchien aufheben

Um seine Kreativität zu „kitzeln“, schläft er schon mal drei Tage am Stück nicht. Man muss das, was ihn als Künstler so antreibt, nicht total verstehen. Es ist auch ein Gewinn, sich seine Arbeiten, vor allem seine Malerei, anzuschauen. Die tollen Farben strahlen so, als wäre die Erde, so wie sie ist, voll in Ordnung. Da sind zum Beispiel die Szenen aus dem Görlitzer Park in Berlin, die Kirmes im portugiesischen Porto. Am liebsten malt er mit Ölfarben, lieber allemal als mit Acrylfarben, die er aber keinesfalls verschmäht. Das schnelle Zeichnen, gern mit einem schwarzen Edding-Stift, ist aber auch sein Ding. In der Ausstellung sind sowohl die kleinen, skizzenhaften Sachen, als auch die großen Farbfeuerwerke, auf denen die Menschen in Not etwas verblassen. Schrift beflügelt Malerei und umgekehrt. Menschen in Not sind für Bittner nicht nur Flüchtlinge – im Grunde fasst er den Begriff „Notlage“ sehr weit. Die Ausstellung im Kunstraum an der Deutsche Straße 2 ist noch bis Sonntag, 4. Februar, geöffnet. Zu sehen ist sie dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15– 18 Uhr.