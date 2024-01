Neustraße in Neuss „Flink“ reagiert auf Beschwerden

Wie geht es weiter mit Flink an der Neustraße? Kostenpflichtiger Inhalt Mehrere Händler hatten zuletzt ihren Unmut über die Lieferdienst-Filiale in der Innenstadt kundgetan. Tenor: Der Anblick der zugeklebten Scheiben, die vielen Fahrräder und die „improvisierte Geschäftsfront“ würden so gar nicht ins Straßenbild der Neustraße passen. Hinzu kämen die Anlieferungen der Waren durch große Lkw – und die Tatsache, dass es durch die Auslieferungen per Fahrrad regelmäßig zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern komme.