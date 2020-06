Matzner in Neuss : Fleischerfamilie eröffnet eigene Vinothek

Mit dem Bulli knüpfen Magali Matzner, Nicole Gerlach-Matzner Thomas Matzner, Noelle Matzner und Niklas Göbeler an eine Familientradition an. Foto: Matzner/Magali Matzner

Neuss Ein gutes Essen wird erst durch die passenden Getränke perfekt. Die Fleischerfamilie Matzner hat aus diesem Grund ein neues Angebot. Zusätzlich zu Braten, Wurst, Aufschnitt und Platten mit Häppchen für die Familienfeier werden die passenden Weine verkauft – und auch der Kaffee, der zum Abschluss einer gelungenen Mahlzeit nicht fehlen darf.

Um die Kunden nicht mitten im Laden, sondern mit mehr Ruhe beraten zu können, wurde neben dem Hauptgeschäft an der Büttger Straße in einem separaten Raum eine Vinothek eingerichtet. Dort dominieren Weinregale das Bild, das Ambiente erinnert an eine Weinstube. In einer Halle wartet dagegen ein Oldtimer auf seinen ersten großen Einsatz als Kaffeemobil – ein VW-Bulli in der Lackierung neptunblau.

„So einen Bulli hat Leopold Matzner senior früher gefahren“, berichtet Nicole Matzner. Beim Sichten des Foto-Archivs sei der Familie ein altes Bild von 1968 aufgefallen. Da stand er – der erste eigene Firmenbus in neptunblauer Lackierung, ausgestattet mit 34 PS und „einer ordentlichen Portion Charme“.

So ein Fahrzeug sollte wieder her, und so machten sich die Matzners auf die Suche nach einem T2 Bus.

Das neue, alte Exemplar in gleicher Farbe wurde entsprechend beklebt und mit viel Liebe zum Detail zum Café-Bus umgebaut. Voll ausgestattet mit Barista-Bar und Weinkühlung steht er nun bereit für Veranstaltungen aller Art von der Hochzeit bis zum Firmen-Event. Wegen der Corona-Krise musste der Bulli allerdings bislang auf seinen ersten großen Einsatz warten. „Eigentlich wollten wir ihn in diesem Monat zur Feier des 120-jährigen Bestehens unseres Familienbetriebs einsetzen – aber das fällt leider auch aus“, bedauert Thomas Matzner. Einen Namen hat der schicke Bulli aber bereits – 9 Bar Bus. „Neun bar ist der perfekte Brühdruck für einen guten Espresso“, erklärt Thomas Matzner.