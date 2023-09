Schulsport in Neuss Ein Fitnessraum für das Berufsbildungszentrum

Nach Schulschluss haben auch die 120 Lehrer und Verwaltungsangestellten die Möglichkeit, den Raum zu nutzen und ihre Fitness individuell zu verbessern: „Über 30 Einweisungen alleine für die Kollegen haben wir schon absolviert“, berichtet Sportlehrer Zimmermann, der begeistert ist, dass der „Wow-Effekt“ weiter anhält. Dass dieser auch an der ansprechenden Gestaltung des im Gegensatz zum alten Fitnessraum gut doppelt so großen Studios liegt, davon ist Sportlehrerin Jana Müller überzeugt. Sie war für das Farbkonzept, in das der alte Boden integriert werden musste, verantwortlich. „Das Blau findet sich in unserem Schullogo wieder und wirkt zusammen mit Grau und Mint warm und freundlich.“