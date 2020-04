„Fit daheim“ von NGZ und TSV Norf : Tagesaufgabe: Wanddrücken

Neuss Wir widmen uns heute einer neuen Bewegungsrichtung für die Schultern und Arme. Wir hatten bereits das Drücken in die Liegestütz als Bewegungsrichtung nach vorn und trainieren heute den Gegenpart, dem Rückziehen.

Ausgangsstellung Stelle dich mit dem Rücken an die Wand. Die Füße können eine Fußlänge Abstand dazu haben, das Gesäß liegt an, die Lendenwirbelsäule ist leicht abgehoben von der Wand und der Oberkörper liegt wieder an. Idealerweise kommst du auch mit dem Hinterkopf an die Wand und ziehst dich aus dem Nacken heraus noch etwas länger nach oben. Wenn das nicht geht, nimm den Kopf soweit zurück wie möglich, halte dabei den Blick gerade aus und mach ein leichtes Doppelkinn. Nun kommen auch die Oberarme an die Wand und die Unterarme zeigen parallel nach vorn.



Aufgabe an der Wand Drücke aus dieser Position zunächst die Schultern nach hinten und halte sie dort während der ganzen Übungsdauer. Nun drückst du zusätzlich mit den Ellenbogen kräftig in die Wand und hältst diese Position für zehn Sekunden. Danach lässt du nur den Druck der Ellenbogen nach, die Schultern bleiben hinten und der Körper bleibt an der Wand. Wiederhole die zehn Sekunden Wanddrücken mit den Ellenbogen noch zweimal.