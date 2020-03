„Fit daheim“ mit NGZ und TSV Norf : Tagesaufgabe - Balance und Gleichgewicht

Neuss Eine neue Tagesaufgabe für das heimische Sportprogramm.

Hast du dir schon mal überlegt, wieso wir stehen können und nicht permanent umfallen? Wir brauchen viel Feinabstimmung zwischen allen Sinnen, den Nerven, den Schaltzentralen im Gehirn und Rückenmark sowie den Muskeln, um uns aufrecht zu halten. Und hier kommen wir dann auch wieder zu dem Ausspruch zurück „use it or lose it“. Ohne Training verlieren wir das feinabgestimmte „Gleichgewicht“ und mit abnehmender Bewegung haben wir auch weniger Übung im Gleichgewicht. Daher kümmern wir uns heute um die Balance.

Auch hier kannst du mit kleinen Hilfsmitteln die Anforderungen an dein Training beeinflussen. Wenn dir eine Übung zu schwierig ist, stell dich in die Nähe einer Wand oder eines stabilen Tisches, um dich festzuhalten. Wenn die Übung zu einfach ist, stell dich auf ein zusammengelegtes Handtuch. Je dicker das ist, desto anspruchsvoller wird die Übung. Zum Training des Gleichgewichts solltest du idealer Weise barfuß sein. So kannst du die Sinne und Muskelaktivitäten auch in deinem „Fundament des Körpers“ am besten schulen. Zur Zeitmessung eignet sich eine einfache Eieruhr.