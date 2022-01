Junge Kirche in Neuss : Jugendmesse in Hoisten mit Online-Voting

Neuss-Hoisten In den acht katholischen Gemeinden im Neusser Süden bereiten sich derzeit viele Jugendliche auf ihre Firmung vor. Sie erlebten die Kirche St. Peter jetzt mit einer spektakulären Atmosphäre.

Die Kirche füllte sich zu Liedern aus Taizé . Zum Einzug der Geistlichen tönten dann eher ungewöhnliche Klänge durch das Gotteshaus: „Because I´m happy“ von Pharrell Williams . Pfarrer Fink tanzte sogleich ein bisschen mit und legte in seinen Begrüßungsworten und der Predigt den Fokus auf das Thema Freude – gerade in Zeiten der Pandemie sei es wichtig, sich die Freude und auch die Vorfreude nicht verderben zu lassen. „Ich möchte Euch ermutigen, Freude zu schenken und zu empfangen“. Ein Online-Voting mit den überwiegend jugendlichen Gottesdienst-Teilnehmern brachte Antwort auf die Fragen „Was schenkt mir Freude?“ und „Womit kann ich anderen eine Freude machen?“ – wenig erstaunlich, dass dabei Freunde und Familie bei den Antworten an erster Stelle standen.

Die Ehrenamtler Julian Mecking und Marius Wunsch hatten die Kirche zuvor in besonderer Weise illuminiert, sogar eine Nebelmaschine kam zum Einsatz: „Für die Jugendlichen ist es toll, das Gotteshaus einmal in einem buchstäblich anderen Licht zu sehen,“ sagen beide. Inhaltlich zeichnen Andrea Bülow-Höller und Annika Ulrich, Jugendreferentin der Katholischen Jugend-Agentur (KJA) verantwortlich. „Das andere Format holt auch mal andere Menschen in die Kirche und spricht vor allem Jugendliche an,“ erklärt Bülow-Höller für sie allerdings war das die zehnte Jugendmesser in Hoisten. Iris Wilcke