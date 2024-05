Event im Neusser Rennbahnpark Firmenlauf – so sportlich kann ein Feierabend sein

Die Bedingungen für die Sportler waren am Donnerstag ausgezeichnet. Julia Fritz von der ausrichtenden Agentur „n plus sport“ hielt das Wetter an dem Tag für „perfektes Läuferwetter.“ Auch der Zustand der Strecke sei trotz Regenfällen in den vergangenen Tagen gut. Ein Unterschied zu der Veranstaltung im Vorjahr war die Ausrichtung im Mai, statt im September. Der Grund für die Verlegung sei positive Resonanz bei ähnlichen Veranstaltungen gewesen.