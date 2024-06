Gespräche zwischen Trägern und Stadt Stadt Neuss sichert Finanzierung der Kitas

Die Stadt Neuss lasse die Träger nicht im Regen stehen, sondern sichere die Finanzierung der Kinderbetreuung, erklärt Bürgermeister Breuer. „Wir unterstützen die Kommunalen Spitzenverbände in NRW nicht nur ausdrücklich in ihren Forderungen nach einer ausreichenden Finanzierung der Kitas durch das Land, sondern nehmen auch selbst Geld in die Hand, um die unzureichende Trägerfinanzierung des Landes auszugleichen“, betonte Breuer in einer gemeinsamen Erklärung der Stadt Neuss und der Neusser Kita-Träger. „Dies ist entscheidend für die Sicherstellung der Betreuung der Kinder und die Vielfalt der Trägerlandschaft”, erklärt Jugenddezernentin Platen.