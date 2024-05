Warnhinweis im Finanzausschuss in Neuss Das Grundsteuer-Dilemma der Politik

Aus der Grundsteuer B nimmt die Stadt jährlich 36,1 Millionen Euro ein. So steht es im Haushaltsplan, aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Denn die Grundsteuerreform, die das Bundesverfassungsgericht 2018 mit einem Urteil eingefordert hat, soll aufkommensneutral erfolgen. Das Geld wird also nicht mehr, offen aber ist nach wie vor, wie hoch Immobilienbesitzer im Einzelnen belastet werden, wenn die vom Gericht beanstandeten Einheitswerte in der Berechnung ab dem kommenden Jahr durch auf die Liegenschaft bezogene Grundsteuerwerte ersetzt werden. Schwierige Entscheidungen und auch Ärger bahnen sich an, auf die die Mitglieder des Finanzausschusses am Donnerstagabend vorbereitet wurden. Vorsorglich, wie Kämmerer Frank Gensler betont.