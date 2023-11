Programmkino in Neuss Film- und Medienstiftung zeichnet das Hitch aus

Das Hitch hat eine Programmprämie von 11000 Euro erhalten und eine Kinder- und Jugendprogrammprämie von 2000 Euro. Das Programmkino an der Oberstraße feiert in diesem Jahr zudem sein 40-jähriges Bestehen. 1983 öffnete das Programmkino, damals noch an der Friedrichstraße, zum ersten Mal seine Türen. Der jetzige Betreiber Detlef Ritz hat schon unter dem Hitch-Gründer Helmut Kettler als Mitarbeiter fungiert und erinnert sich, an die vielen Veränderungen, die es in der Kinotechnik gegeben hat. Nicht zum ersten Mal hat er nun die Prämie der Film- und Medienstiftung erhalten.