Filmpremiere im Hitch Flug ins Unbekannte mit Musik, Tanz und Filmkunst

Tanz, Filmkunst und Musik – was passiert, wenn diese drei Kunstsparten in einem „Improvisationsabenteuer“ aufeinandertreffen? Mit dieser Frage hat sich der Neusser Medienkünstler Jürgen Hille in seinem neuen Projekt beschäftigt: Unter dem Titel „Propeller 2“ hat er einen Film produziert, der am Sonntag, 18. Februar, um 15 Uhr, seine Premiere im Programmkino Hitch an der Oberstraße feiert.