Nach angekündigten Schließungen Neusser Rheinpark-Center verweist auf Esprit-Mietvertrag

Seit geraumer Zeit wird an der Esprit-Filiale in der Neusser City mit großen Schildern auf die Lager-Räumung aufmerksam gemacht. „Alles muss raus“ ist dort unter anderem in auffälligen Farben zu lesen. Äußern wollte man sich in dem Geschäft an der Niederstraße am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion nicht zu den Nachrichten, die am Freitag öffentlich wurden – die Mitarbeiterin verwies lediglich an die Pressestelle. Wie die Stimmung vor Ort ist? Kein Kommentar.