Neuanfang für Mann aus Neuss : Obdachloser bekommt Chance als Fernfahrer

Neuss Yasar Calik hat mit seiner „FiD Rheinland“ einem 34-Jährigen dabei geholfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Kai Michael Beckmann ist sesshaft geworden – aber irgendwie auch nicht. Denn der 34-Jährige hat zwar die Obdachlosigkeit überwunden, doch die will er nun gegen das etwas nomadenhafte Leben eines Fernfahrers eintauschen. „Wenn ich schon fahre, dann will ich auch etwas von der Welt sehen“, sagt er und lässt dem Ausbruch aus einem Leben am Rand der Gesellschaft einen Aufbruch folgen.