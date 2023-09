30-jähriges Bestehen Fiat-600-Freunde Deutschlands feiern in Norf Geburtstag

Rund 30 Oldtimer, alle vom Typ Fiat 600, glänzen nebeneinander aufgereiht in der Sonne. Dazwischen unterhalten sich ihre Besitzer angeregt über vergangene und anstehende Oldtimer-Messen und die Anreise mit ihren automobilen Schätzen. Am Samstag und Sonntag trafen sich die Fiat-600-Freunde Deutschland in Norf auf der Blindeisenstraße, um gemeinsam das 30-jährige Bestehen des Clubs zu feiern. Sogar eine mehrstöckige Motto-Geburtstagstorte durfte nicht fehlen, die nach der 100 Kilometer langen Tour feierlich angeschnitten wurde. Diese führte die Oldtimer, deren italienischer Archetyp zwischen 1955 und 1960 hergestellt wurde, durch gesamten den Rhein-Kreis Neuss vorbei an verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Dyck, an dem die Fahrer eine kleine Imbissstation erwartete. Auf ihrer Fahrt durften sich die Sammler über viele bewundernde Blicke und Grüße freuen: „Die kleinen Autos kommen einfach besser an. So etwas haben die Leute selbst mal gehabt, damit kann man sich besser identifizieren als mit einem schicken Rolls-Royce“, freut sich Hermann Herfurtner, der zweite Vorsitzende des Vereins, über die positive Resonanz. Nach Kaffee und Kuchen konnten sich die Club-Mitglieder am Abend über ein Büfett und eine anschließende Tombola mit vielen Preisen zum Jubiläumstag freuen. Am Sonntag ging es nach ausgiebigem Frühstück weiter nach Düsseldorf zum Besuch des Bahn-Museums, bei dem sich die Oldtimer-Liebhaber mit den alten Modellen der Rheinbahn vertraut machen konnten.