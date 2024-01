Standortsuche in Neuss beendet Feuerwehr wird Nachbar der Fackelbauer

Die Nordstadt bekommt eine neue Feuerwache. Wie die aussehen wird, steht noch in den Sternen, aber wo sie gebaut werden soll, wird jetzt entschieden. Die Verwaltung hat verschiedene Standorte geprüft und favorisiert nun, die Feuerwehr neben der Fackelbauhalle der Further St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft an der Neusser Weyhe zu bauen. Komitee und Korpsführerversammlung wurde das Ergebnis am Mittwochabend durch Vertreter der Feuerwehrleitung vorgestellt. „Ich bin froh, dass nicht unser Kirmesplatz in die Endauswahl gekommen ist“, sagt Schützenpräsident Jochen Hennen. Dann wäre die Versammlung der Schützen kontroverser verlaufen, sagt er.