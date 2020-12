Hafen in Neuss : Feuerwehr stoppt Ölteppich im Hafenbecken I

Hafen in Neuss

Neuss Ölalarm am Hafenbecken I in Neuss. Beim Befüllen eines Tankschiffs ist Rapsöl ausgetreten. Die Feuerwehr hat eine schwimmende Ölsperre eingesetzt.

Gegen 8 Uhr am Morgen ging der Alarm am Donnerstag bei der Feuerwehr ein: Einsatz am Hafenbecken I. Bei Pumparbeiten zur Befüllung eines Tankschiffes war aus noch ungeklärter Ursache Rapsöl ausgetreten und ins Hafenbecken gelaufen.