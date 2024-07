Einsatz in Neuss Feuerwehr löscht Küchenbrand in Einfamilienhaus

Die Feuerwehr wurde am frühen Mittwochmorgen um 07.51 Uhr zur Klever Straße alarmiert, wo in einem Einfamilienreihenhaus ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte fanden eine starke Rauchentwicklung aus dem Küchenbereich im Erdgeschoss vor, die beiden Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen. Ein Team unter schwerem Atemschutz bekämpfte den Brand in der Küche, ein weiteres Team kontrollierte das restliche Haus. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle rund zwei Stunden nach der Alarmierung an die Bewohner und die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.