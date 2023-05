Einsatz in Neuss-Hoisten Feuerwehr löscht Kellerbrand

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war immer noch eine leichte Rauchentwicklung feststellbar, diese wurde von einem Team unter Atemschutz erkundet. In einem Hobbyraum fanden sie glimmende Holzreste vor, diese wurden abgelöscht und ins Freie gebracht. Nach einer maschinellen Lüftung konnte das Wohnhaus wieder an die Besitzer übergeben werden. Diese waren zwischenzeitlich vom Rettungsdienst gesichtet worden, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.