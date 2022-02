Görlitzer Straße : Zwei Verletzte bei Hochhaus-Brand in Neuss

Eine Wohnung im 14. Obergeschoss steht in Flammen. Foto: Anwohner

Neuss Die Feuerwehr wurde am frühen Samstagabend zu einem Einsatz an der Görlitzer Straße gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte stand eine Wohnung im 14. Obergeschoss eines Hochhauses in Vollbrand. Zwei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt.

Der Einsatz, insgesamt sind fünf Löschzüge vor Ort, dauert an, die Brandursache ist noch unklar. Anwohner berichteten unserer Redaktion allerdings von einer lauten Detonation, die „den Boden vibrieren ließ“.

(jasi)