Einsatz in Derikum Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr um 1.50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Rohbau an der Saalestraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachstuhls in Brand, das Feuer drohte auf weitere Dachbereiche überzugreifen. Die Kräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Dach verhindern.