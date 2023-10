Einsatz in Neuss Feuerwehr löscht Dachgeschoss-Brand in Schlicherum

Schlicherum · An der Sankt Antoniusstraße in Schlicherum musste die Feuerwehr am Mittwoch einen Dachgeschoss-Brand löschen. Dabei mussten auch Teile einer Fotovoltaikanlage entfernt werden.

11.10.2023, 18:21 Uhr

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Foto: Feuerwehr Neuss

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 16.37 Uhr zu einem Einsatz in Schlicherum an der Sankt Antoniusstraße gerufen. Grund war ein Brand im Dachbereich eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr ist mit insgesamt drei Löschzügen vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Dachhaut wurde nach und nach an mehreren Stellen geöffnet, um Glutnester aufzuspüren. Auch Teile einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach mussten dafür gewaltsam entfernt werden. Eine Drehleiter war im Einsatz. Die Sankt Antoniusstraße bleibt vorübergehend gesperrt, um den Einsatz reibungslos abwickeln zu können. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, großräumige Umleitungen zu nutzen. Über die Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt.

(jasi)