Supermarkt-Gelände in Neuss : Fünfstündiger Einsatz wegen brennendem Papier

Neuss 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Donnerstag über Stunden beim Rewe-Markt „Am alten Bach“ im Einsatz. Weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung können ausgeschlossen werden.

Was zunächst nach einem harmlosen Einsatz klang, sollte die Neusser Feuerwehr rund fünf Stunden beschäftigen: Mit brennendem Papier in einer Kartonpresse auf dem Gelände des Rewe-Marktes an der Straße „Am alten Bach“ hatten es 15 Einsatzkräfte am Mittwochabend zu tun. Wie Feuerwehrsprecher Christian Franke mitteilte, hatten Mitarbeiter des Supermarktes bereits erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch unternommen – allerdings ohne nennenswerten Erfolg.