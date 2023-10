Einsatz in Neuss Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Die Feuerwehr wurde am Montagmittag nach Reuschenberg gerufen. Grund war eine brennende Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Dahlienstraße. Wie Feuerwehrsprecher Christian Franke mitteilte, wurde eine Person mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Löschvorgangs mussten Teile des Dachs entfernt werden, um Glutnester ausfindig zu machen. Zur Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.