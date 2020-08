Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in Mülldeponie

Die Feuerwehr setzte an der Mülldeponie auch Wärmebildkameras ein. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Grefrath Die Feuerwehr wurde am Donnerstag um 13.15 Uhr zu einem Brand in der Grefrather Mülldeponie gerufen. Dort brannte eine Papierpresse in einer Halle. Mehrere Arbeiter hatten sich bereits aus der Halle in Sicherheit gebracht.

Durch den Notarzt wurden acht Arbeiter gesichtet, die Brandrauch eingeatmet hatten. Von ihnen wurden anschließend vier zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser transportiert.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Es folgte eine umfangreiche Suche nach weiteren Glutnestern und eine Kontrolle der Maschinenteile mit Wärmebildkameras. Dafür musste die Papierpresse teilweise händisch geleert werden.

Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben. Die Brandursache ist noch unklar.

