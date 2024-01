Brand am Hafen in Neuss Feuerwehreinsatz in Speicherstadt

Ein Brand im Kellergeschoss der seit Jahren leer stehenden Speicher der ehemaligen Neusser Lagerhaus AG löste am Donnerstagabend einen Feuereinsatz aus. Auf das Stichwort „Feuer Halle“ rückte um 19.49 Uhr der hauptamtliche Löschzug aus, der rasch durch den Löschzug Innenstadt der freiwilligen Feuerwehr Verstärkung erhielt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war im Untergeschoss der Speicherstadt Unrat auf einigen Quadratmetern Fläche aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Zeuge, der den Alarm absetzte, hatte die Flammen von der Hafenseite aus gesehen. Ein drohendes Übergreifen des Feuers auf das Erdgeschoss konnte unterbunden werden. Der Brand war schnell unter Kontrolle, sodass der Einsatz gegen 21.30 Uhr beendet war. Wegen der abendlichen Stunde kam es auf der angrenzenden Düsseldorfer Straße zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Zur Ursache des Feuers in dem Speicher, in dem in der Vergangenheit schon mehrfach gebrannt hatte, konnten die Einsatzkräfte am Abend keine Angaben machen. Das wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Feststellen konnte eine Polizeisprecherin allerdings, dass niemand verletzt worden war.