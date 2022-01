Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in einem Heizungskeller

Erfttal Mit einem komplizierten Brand hatte es die Feuerwehr am Donnerstagabend in Erfttal zu tun. Verletzt wurde niemand, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ) Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Brand an der Blankenheimer Straße gerufen. Dort hatte ein Hausbewohner gegen 20 Uhr eine Verrauchung im Treppenhaus eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses entdeckt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurde die Quelle der Verrauchung wenig später im Keller lokalisiert.

Dort waren die gesamten Räume hinter einer Brandschutztür komplett tiefschwarz verraucht, das Betreten war ohne schweren Atemschutz nicht mehr möglich. Unverzüglich wurden zwei Teams in den Keller geschickt, um das Feuer zu bekämpfen. Dies gestaltete sich allerdings schwierig, da nicht zu erkennen war, in welchem der vielen Kellerräume der Brand war. Es wurden daher mehrere Türen mit sogenanntem Ziehwerkzeug (mit dessen Hilfe man Türen so öffnen kann, dass lediglich der Schließzylinder zerstört wird) geöffnet, bis hinter der Tür des Heizungskellers der Brand in einer Heizungsanlage lokalisiert und abgelöscht werden konnte.