In papierverarbeitendem Betrieb Feuerwehr löscht Brand an der Floßhafenstraße in Neuss

In den frühen Montag-Morgenstunden ist es gegen 2.05 Uhr zu einem Brand in einer Produktionsmaschine eines papierverarbeitenden Betriebes an der Floßhafenstraße im Neusser Hafen gekommen. Durch das Feuer wurde die Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst und alarmierte die Feuerwehr, wie diese am Montagmittag mitteilte.