Polizei Neuss prüft Zusammenhänge Feuerwehr löscht Brände in mehreren Altpapiercontainern

Neuss · Die Neusser Feuerwehr musste am späten Montagabend, 29. Juli, zu drei Bränden in kürzester Zeit ausrücken. In allen Fällen standen Altpapiercontainer in Flammen. Die Spur führt von Grimlinghausen nach Gnadental.

30.07.2024 , 16:41 Uhr

Von Grimlinghausen bis Gnadental verläuft die Spur der Brände von Altpaiercontainern. Auch an der Kasterstraße musste die Feuerwehr löschen. Foto: Christian Franke/Feuerwehr Neuss

Los ging es mit einer Alarmierung um 22.49 Uhr zur Johanna-Etienne-Straße in Grimlinghausen. Dort war ein Altpapiercontainer aus Plastik in Brand geraten, der neben einem Trafohäuschen platziert war. Die eintreffenden Kräfte rollten die brennende Tonne vom Trafohäuschen weg und löschten das Feuer. Der Container wurde bei dem Brand vollständig zerstört, wie die Polizei berichtet. Noch während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Löschzug zur Kasterstraße gerufen, weil dort zwei weitere Altpapiercontainer aus Metall in Brand geraten waren. Die konnten ebenfalls abgelöscht werden, wurden aber dennoch teilweise zerstört. Gegen 23.20 Uhr meldeten Anwohner ein weiteres Feuer in mehreren Mülltonnen am Rotdornweg in Gnadental, die direkt an einer Garage abgestellt waren. Diese dritte Einsatzstelle wurde durch einen weiteren Löschzug abgelöscht, wodurch ein Übergreifen auf die Garagen verhindert werden konnte, wie die Feuerwehr berichtet. Die Brandursache ist an allen Fällen bisher unbekannt. Im Einsatz waren insgesamt drei Löschzüge, die gegen 0.45 Uhr wieder einsatzbereit zu ihren Standorten zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft Tatzusammenhänge.

(dhk)