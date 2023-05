Einsatz in Neuss-Grimlinghausen Auto geht in Flammen auf – Rauchwolke weithin zu sehen

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einem Pkw-Brand auf der B9 in Grimlinghausen gerufen. Gegen 20 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus einem Fahrzeug und schilderten, dass Flammen sowie schwarzer Rauch aus dem Motorraum aufstiegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen aus dem Motorraum.