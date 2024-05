Am Tag des Schutzpatron Feuerwehr erhält Segen für weitere Einsätze

Der Neusser Münsterplatz am vergangenen Freitagabend: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr gruppierten sich vor der beeindruckenden Kulisse des Quirinus-Münsters und warteten auf den Segen. Feuerwehrleute in schwarzen Ausgehuniformen und Mitglieder der Jugendfeuerwehr in leuchtend roten Jacken komplettierten das eindrucksvolle Bild. Oberpfarrer Andreas Süß wurde von den beiden Feuerwehrseelsorgern Gregor Ottersbach (katholisch) und der evangelischen Pfarrerin Angelika Ludwig flankiert, seit 2021 selbst eine ausgebildete Feuerwehrfrau. Gregor Ottersbach bat um Gottes Segen und Hilfe und entsprechende Kraft bei allen Einsätzen, zu denen die Wehrleute gerufen werden. Anschließend besprengte Pfarrer Süß bei einem kleinen Rundgang alle Fahrzeuge und Feuerwehrangehörige großzügig mit Weihwasser. Ein bedeutsamer Vorgang, denn: „Wir sind auf unseren Wegen in Gottes Namen unterwegs, um Menschen zu begleiten und zu beschützen“, erklärte Philipp Sebesta (21), seit acht Jahren bei der Feuerwehr aktiv. Von daher seien die Segnung und der dazugehörige Floriansgottesdienst von großer Bedeutung. Das bestätigte auch Lia Nasser (17). Die Firmandin des vergangenen Jahres ist dankbar für den Segen – der Glaube spiele auch bei der Feuerwehr eine Rolle. Für Feuerwehrleiter Joachim Elblinger sind sowohl Segen und als auch der alljährliche Floriansgottesdienst wichtige Zeichen für den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr: So komme man zur Ruhe, erfahre Besinnung und Stärke. Auch der Glaube bestimme die Feuerwehrarbeit, was ebenso wie das gute ökumenische Miteinander nicht selbstverständlich sei.