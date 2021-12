Ausfall Linie S8 bei Neuss : Feuerwehr befreit rund 50 Menschen aus liegengebliebenen Zug

Neuss Am Sonntag saßen rund 50 Menschen in der S8 zwischen Neuss und Düsseldorf fest. Der Zug war wegen einer technischen Störung liegengeblieben.

Da die Passagiere an dieser Stelle den Zug nicht gefahrlos verlassen konnten, beorderte das Notfallmanagement der Deutschen Bahn einen Ersatzzug sowie die Feuerwehr an die Einsatzstelle, um die Fahrgäste des Havaristen sicher in den Ersatzzug umsteigen lassen zu können.

Zu diesem Zweck wurde der betroffene Streckenabschnitt sowie die Nachbargleise für den Zugverkehr gesperrt, teilte die Feuerwehr mit. Nachdem der Ersatzzug den Havaristen erreicht hatte, unterstützte die Feuerwehr die Passagiere beim Übergang von einem in den anderen Zug, indem eine Übergangsplattform zwischen den Zügen platziert wurde. So konnten insgesamt rund 50 Passagiere und diverses Gepäck gefahrlos in den Ersatzzug umsteigen und nach etwa zwei Stunden die Fahrt fortsetzen, die jedoch zunächst auf Grund betrieblicher Abläufe der DB zurück in den Neusser Hauptbahnhof führte.