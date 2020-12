Neuss plant in Hoisten : Feuerwache Süd wird teurer

Neuss Der Neubau erhält zusätzliche Funktionen und herausfordernde Übungsgelegenheiten. Das treibt den Preis. Statt der geplanten 15 Millionen Euro wird jetzt mit 16,5 Millionen Euro kalkuliert.

Es ist wie beim Autokauf: Wenn konfiguriert wird und man sich in den Sonderausstattungen verliert, wird es teuer. Dieser Effekt ist auch beim geplanten Bau der Feuerwache Süd zu beobachten, wo Türen noch auf dem Reißbrett zu Schiebetüren werden, andere einen Glaseinsatz bekommen sollen, die Küche auf Gewerbestandard gebracht wird – die dann auch in Krisenlagen funktioniert – aber auch Fahnenmasten, ein AdBlue-Tank für die Tankstelle und „Schlupftüren in der Einfriedung“ auf einmal für erstrebenswert gehalten werden. Mehrkosten: 1,5 Millionen Euro.

Aber es sind nicht die Schlupftüren alleine, die den auf 15 Millionen Euro veranschlagten Bau um zehn Prozent teurer machen. Die meisten Steigerungen ergeben sich daraus, dass der Wache zusätzliche Funktionen zugewiesen werden, wie Ordnungsdezernent Holger Lachmann jetzt in einer Aufstellung für den Rat darlegt. Die Anlage zur Schlauchwäsche soll zum Beispiel an der Wache Hammfelddamm aufgegeben werden, weil sie modernisiert werden müsste. Statt dessen gibt es jetzt eine neue Anlage an der neuen Wache. Dort soll künftig auch die Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung aller Feuerwehrangehörigen etabliert werden. Und weil für die Abteilung Gefahrenvorbeugung am Hammfelddamm nicht mehr genug Platz ist, wird sie in den Neubau verlegt, was eine Anpassung der Pläne und Kosten nach sich zieht.