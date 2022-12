Feuerwehr verhindert Brandausbreitung Feuer in Werkstatthalle in Neuss - vier Löschzüge im Einsatz

Nach etwa 1,5 Stunden war das Feuer gelöscht, es folgten umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen sowie Aufräumarbeiten. Nach rund drei Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt vier Löschzüge, ein weiterer Löschzug stellte auf der Hauptwache in Neuss den Brandschutz für das Stadtgebiet sicher und absolvierte in dieser Zeit zwei Kleineinsätze.