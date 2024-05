Polizei bestätigt Feuer in Neusser Lagerhalle war Brandstiftung

In den vergangenen Wochen war es still geworden um den riesigen Gebäudekomplex an der Düsseldorfer Straße. Nach dem verheerenden Großbrand einer ehemaligen Lagerhalle in der Nacht zum 21. März blieb einzig und allein ein Bild der Verwüstung übrig – eine düstere Szenerie am Rande der Innenstadt. Die Frage, wie es dazu kommen konnte, kann nun beantwortet werden. Wie Polizeisprecherin Claudia Suthor am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde der anfängliche Verdacht einer Brandstiftung nun durch den beauftragten Sachverständigen bestätigt. Die Ermittlungen dauern aber weiter an. Ein Tatverdächtiger konnte bislang noch nicht ausgemacht werden.