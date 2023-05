Einsatz in Neuss Feuer in einer Kleingartenanlage in Holzheim

Neuss · Aus noch ungeklärter Ursache hat es in einer Kleingartenanlage in Neuss am Mittwochabend gebrannt. Verletzt wurde niemand. Gasflaschen in der Anlage erforderten besondere Maßnahmen der Feuerwehr.

04.05.2023, 02:13 Uhr

Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage in Neuss. Foto: Feuerwehr Neuss

Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich ein Feuer in einer Gartenlaube im Stadtteil Holzheim auf eine weitere Laube ausgedehnt. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Bei den Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte Gasflaschen bergen und kühlen. Die Feuerwehr war angerückt, nachdem Anwohner der Kleingartenanlage am Mittwochabend gegen 21 Uhr eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten.

(peng)