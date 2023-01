Schimmelwohnungen in Neuss Feuchte Wände und schwarze Pilzsporen – Mieter rufen um Hilfe

Von „menschenunwürdigen Zuständen“ ist die Rede, auch von einer Gesundheitsgefährdung, vor allem für Kinder. Es ist als ein Hilferuf zu verstehen, mit dem sich Mieter von der Harffer Straße 109 bis 115 jetzt an unsere Redaktion gewandt haben. Konkret geht es dabei vor allem um schwarzen Schimmel an den Wänden, um Wasser, das an Frosttagen an den Wänden einer sechsköpfigen Familie herunterläuft, aber auch um weitere Kritikpunkte – wie zum Beispiel im Haus 115. „Wenn es regnet, bildet sich eine derart große Pfütze, dass man das Haus nicht mehr verlassen kann, ohne tief im Wasser zu stehen“, heißt es im gemeinsamen Brief der rund 40 Mietparteien.