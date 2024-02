Ermittlungen in Neuss Drei 16-Jährige sollen Imbiss überfallen haben

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass sich aufgrund der Berichterstattung in der Presse ein Zeuge beim Kriminalkommissariat 21 in Neuss gemeldet hat. Daraufhin sei es den Ermittlern gelungen, die Tatverdächtigen zu ermitteln. Es handele sich um drei zur Tatzeit 16 Jahre alte Jugendliche aus Neuss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zwei Maskierte den Betreiber damals unvermittelt angegriffen. Zumindest einer von ihnen schlug mehrfach mit einem Schlagring auf den Mann ein und verletzte ihn so schwer, dass er später sogar operiert werden musste. Wie kurz nach der Tat bereits mitgeteilt wurde, durchsuchte der dritte Täter währenddessen den Imbisswagen erfolglos nach möglicher Beute. Um ihre Identität zu verbergen, hatten sich die damals Unbekannten mit den Kapuzen ihrer Jacken und Schals vor dem Gesicht maskiert. Nach Angaben von Zeugen sollen sie sich in einer ausländischen Sprache verständigt haben.