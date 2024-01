Auf dem Neusser Markt Festnahme nach versuchtem Paket-Diebstahl

Der 32-jährige Paketbote, so teilte die Polizei am Mittwoch mit, sprach die Männer an und konnte einen Tatverdächtigen zunächst festhalten. Dieser konnte sich jedoch befreien und mit dem zweiten Verdächtigen in Richtung Hymgasse flüchten. Die Pakete, die Erstgenannter bereits in seinen Händen gehalten hatte, wurden bei der Flucht zurückgelassen.