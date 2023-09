Aktion in Neuss Saisonauftakt im Landestheater

Die Feier zum Saisonauftakt bot den Gästen neben der Auktion ein breites Programm, um gebührend in die neue Spielzeit zu starten. Einblicke in die Proben zum „Zerbrochenen Krug“ (Premiere 13. September) sowie in „Das Schrillste Blau“ (Premiere 6. September) boten dem Publikum einen ersten Eindruck der kommenden Aufführungen. Auch von „Dem Kostenpflichtiger Inhalt Entstörer“, einem Jugendstück des Jungen Theaters, das in der kommenden Spielzeit wiederaufgenommen werden soll, konnten sich die Besucher dank eines Ausschnitts ein Bild machen.