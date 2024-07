Ferienprogramm in Neuss So startete das Zeltlager „Spaß im Gras“

Auf der Bezirkssportanlage in Grimlinghausen werden die Zelte abgetrocknet und aus den Lautsprechern ertönt das Lied „Guten Morgen Sonnenschein“ – das Feriencamp „Spaß im Gras“ ist am Mittwochmorgen bereits in vollem Gange. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Jugendamt Neuss in Kooperation mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie mit dem Kontakt Erftal des SKM Neuss ein Zeltlager. Rund 100 Kinder aus allen Stadtteilen verbringen hier zwei Wochen ihrer Sommerferien.