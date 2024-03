Sappeurkorps Neuss Feldwebel Theißen steigt zum Hauptmann auf

Auslöser der Veränderungen war Andreas Erkes, der, wie er bei der Mitgliederversammlung einräumte, den Arbeitsaufwand für sein neues Amt falsch eingeschätzt hatte. Er ist zudem auch Oberst des Glehner Schützenregimentes – und will dies auch noch einige Zeit bleiben – und stellte in seiner Einarbeitungszeit als Chef der Neusser Sappeure fest, dass es zu etlichen Terminüberschneidungen kommt. Am Königsehrenabend in Neuss, am Kirmesdienstag und am Krönungsabend eine Woche nach dem Schützenfest in Neuss hat er auch Verpflichtungen in Glehn.