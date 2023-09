Straßenfest in Neuss Die Feldstraße wird 50 und ist dabei kein bisschen alt

Auf dem Familiengrundstück an der Jröne Meerke ließ sich ein Bau damals nicht realisieren und als an der heutigen Feldstraße mehrere Schützenbrüder der Scheibenschützen sich für das Bauland entschieden, gingen sie mit. Für die drei Kinder war es eine gute Zeit, sie wuchsen in einer gefestigten Nachbarschaft auf. Die Neusser Wurzeln waren sogar so stark, dass sich Hilde Hagen zur Geburt des jüngsten Kindes bei der Schwägerin in Neuss einquartierte, damit das Kind auf jeden Fall „Neuss“ als Geburtsort verbuchen kann, denn damals lebte die junge Familie in Dormagen. Inzwischen wohnen die Kinder in der Republik verteilt, sie kommen aber immer wieder gern zurück an die Feldstraße.