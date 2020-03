Konzert in Neuss : Feinste Klavierklassik im Zeughaus mit Joseph Moog

Neuss Früherkennung hat nicht nur in der Medizin höchst positive Auswirkungen. Als Kulturreferent Rainer Wiertz vor beinahe zwei Jahrzehnten den jungen Pianisten Joseph Moog, damals 16 Jahre alt, auf die Insel Hombroich einlud, hatte er das richtige Gespür für ein überragendes Talent. Mit Anfang 30 zählt er heute zu den besten Pianisten seiner Generation.

Verschiedentlich gastierte er im Zeughaus im Wechsel mit den großen Bühnen der Welt. Noch in diesem Monat spielt er in der Londoner Wigmore Hall, im nächsten in Chicago mit dem heimischen Symphonieorchester, im Mai ist er wieder in der Region beim Klavierfestival Ruhr. Nach Neuss kam er am Sonntag zu einer Matinee ins Zeughaus. Für den Anfang seines Recitals wählte er „Adagio und Rondo E-Dur“ von Franz Schubert, kleine gleichsam improvisierte Klavierstücke, die elegant und leicht wie ein Ausflug des Komponisten in die Salonmusik wirken. Unter seinen vielen Klaviersonaten hat Ludwig van Beethoven nur eine einzige mit einer Programmidee versehen: Die „Sonate Nr. 26 Es-Dur“ trägt den Titel „Das Lebewohl“ und meint den Abschied eines Freundes.