Erste Öko-Drogerie in Neuss Gutes tun für sich selbst und für die Umwelt

Seit langem hegte Santiago Pereira schon eine tiefe Faszination für Nachhaltigkeit, wie sie sagt. Bis sie schließlich im März ihren eigenen Laden in der Michaelstraße 66 eröffnete. „Es war ein schwieriger Schritt aus der Komfortzone heraus“, erzählt sie. Durch die Unterstützung ihrer Töchter und ihres Mannes sei dieser überhaupt erst möglich geworden. Zusammen haben sie das leerstehende Ladenlokal renoviert und neu eingerichtet. Auch dabei sind sie dem Nachhaltigkeitsgedanken gefolgt, vieles aus der Einrichtung sei gebraucht gekauft. Ursprünglich bestand auch die Idee, nur einen Online-Shop zu führen, doch Santiago Pereira ist es besonders wichtig, mit den Menschen persönlich in Kontakt zu treten. Viele kämen zu ihr in die Drogerie mit den Worten, „ich möchte was tun, ich weiß aber nicht was“. An diesem Punkt möchte sie ansetzen, weiterhelfen und Aufklärungsarbeit leisten, erzählt sie.