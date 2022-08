Auszeichnung im Rathaus : Neuss feiert seine Sportler des Jahres

Neuss Die Ehrung durch die Stadt für erfolgreiche Sportler aus Neuss konnte zwar nicht wie gewohnt mit Vorführungen umgesetzt werden, dennoch war der Alte Ratssaal festlich für die 52 eingeladenen Aktiven verschiedener Sportvereine und ihre Begleitpersonen hergerichtet.

Die Sportehrengabe wurde einstimmig an Jana Heinrich (36) verliehen, das „Gesicht der Mannschaft der TG Neuss Tigers in der 2. Damen-Basketball-Bundesliga“, wie der Bürgermeister betonte. Von 2013 bis 2021 war sie die Leistungsträgerin und Top-Führungsspielerin der Tigers, die sich in der 2. Bundesliga-Nord zumeist in der oberen Tabellenhälfte etablieren konnten. Mehrfach spielten sie um den Aufstieg in die 1. Klasse. Jana Heinrich erzielte dabei in 148 Liga-Spielen für die Tigers exakt 1707 Punkte, was dem Wert von knapp zwölf Punkten pro Spiel entspricht. Mit dem letzten Spieltag der Saison 2020/21 beendete sie ihre Basketball-Karriere, unterrichtet mittlerweile Sport und Englisch an der Janusz-Korczak-Gesamtschule, bleibt aber weiterhin der Turngemeinde Neuss eng verbunden.