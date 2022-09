Street Food in Neuss : Feierabendmärkte auch im Herbst

Der Feierabend – hier ein Bild vom September – geht in die Herbst-Saison. Foto: Fotodesign mangual.de

Neuss Den Street-Food-Markt nach Feierabend wird es auch im Herbst geben. Am Mittwoch, 5. Oktober, ist es nun so weit: Ab 16 Uhr werden wieder Getränke und Speisen im Schatten des Quirinusmünsters in einer entspannten Atmosphäre angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menükarten und die Drinks werden dem herbstlichen Wetter angepasst. Egal ob Tapas, Wraps oder Spinat- und Rote-Beete-Knödel: Food Trucks werden mit ihren rollenden Gourmet-Küchen den neugestalteten Teil des Freithofs bevölkern und die Gäste des Feierabendmarktes verwöhnen.

Die Besucher können zwischen unterschiedlichen regionalen Spezialitäten frisch vom Herd wählen. Je nach Wetter und Temperaturen werden bei den kommenden „Herbst-Feierabendmärkten“ neben den Klassikern wie frische Burger, Tagliatelle mit Trüffel aus dem Käselaib, Pommes oder Ofenkartoffeln auch argentinisches Gulasch, Käse-Raclette oder süße Leckereien wie Churros zum Nachtisch angeboten und in den rollenden Gourmet-Küchen zubereitet. Das teilt Neuss Marketing mit.

Weitere Termine sind jeweils mittwochs am 2. November und am 7. Dezember.

(NGZ)