Alle zwei Wochen auf dem Freithof Was man über den Feierabendmarkt in Neuss wissen muss

Alle zwei Wochen mittwochs in der Zeit von 16 bis 22 Uhr heißt es: Essen, Trinken, Leute treffen und klönen. Start ist in diesem Jahr am 15. Mai. Weiter geht’s am 29. Mai (vor Fronleichnam), 12. und 26. Juni, 10. und 24. Juli, 7. und 21. August, 4. und 18. September sowie 2. Oktober.